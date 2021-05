Místo upířího kousnutí vakcína. Na Draculově hradě se očkuje

„Byla to skvělá příležitost, jak navštívit Bran. Milujeme ho, je krásný. A chtěli jsme se nechat naočkovat,“ vysvětlila nejmenovaná návštěvnice. „Chci cestovat a chci opět vést normální život,“ vysvětlila žena důvod, proč se nechala na očkovat.

„Je důležité, abychom vedli zase normální život a mohli mít co nejnormálnější interakce s lidmi,“ doplnil muž, který na očkování s ženou vyrazil.

Lidé mají po očkování možnost vypravit se zdarma i do samotného hradu, kde si mohou prohlédnout speciální výstavu středověkých mučících nástrojů. Projekt si klade za cíl přitáhnout do regionu i domácí turisty, kteří by alespoň trochu mohli pomoci oblasti, kterou koronavirus z hlediska cestovního ruchu zasáhl.