Místo kerosinu olej z vaření. Superjumbo pokořilo významný milník

„Vyšší využití SAF zůstává klíčem k tomu, abychom do roku 2050 docílili nulových emisí,“ okomentovala společnost Airbus, která chce zároveň do roku 2035 představit první bezemisní letoun. Rovněž vyvíjí motor, který by měl být poháněn vodíkem. I to by mělo přispět k tomu, že bude létání více šetrné k životnímu prostředí.