Lyže a italské Trentino: kombinace, která se nezají

San Martino di Castrozza (německy Sankt Martin am Sismunthbach) leží v nadmořské výšce kolem 1500 metrů na území přírodního parku Paneveggio Pale di San Martino v italském Trentinu. Zdejší příjemný a nijak rušný lyžařský areál nabízí šest desítek kilometrů tratí v sezoně, která trvá od konce listopadu až do Velikonoc.

Fotogenické skalní štíty rozmanitých tvarů se vždy časně ráno a navečer v paprscích slunce nízko nad obzorem zbarví do zvláštního odstínu růžové a rudé barvy, až se zdá, jako by se rozžhavily.

Na území dnešního městečka kdysi stála podpůrná vojenská základna římské armády využívaná při dobývání alpských oblastí — nedaleko odsud totiž vedla slavná Via Claudia Augusta. V mladším středověku tu pak vznikl zájezdní hostinec pro poutníky a obchodníky, kteří cestovali přes Alpy.

Převážná většina sjezdovek se vine po svazích pod Cima Tognola (2383 m n. m.), což je nejvyšší místo dostupné na lyžích. Z tohoto vrcholu je za dobrého počasí vidět i „královnu Dolomit“, horu Marmolada (3343 m n. m.). Z Cima Tognola míří sportovní červená dálnice č. 28 s protáhlými zatáčkami a terénními vlnami do oblasti Malga Tognola.

Až do údolí sjíždí široširá červená č. 22, která se klikatí lesem pod lanovkou a v poslední zhruba čtvrtině se rozdvojuje na modrý a černý dojezd. Po hezké a přehledné červené č. 19 se z Cima Tognola dá přejet do míst pod sousedním vrcholem Punta Ces (2227 m n. m.) s pestrou směsí tratí všech obtížností. Mezi nimi vyniká panoramatická červená č. 16 na samém okraji skiareálu, která míří do sedla Malga Ces s obří cvičnou loukou a dvojicí svižných červených lesních tratí.