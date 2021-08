Luxusní vzducholoď dopraví cestující na severní pól a zpět. Za pět milionů korun

Vydat se ve stopách slavného badatele Roalda Amundsena. Na to láká společnost OceanSky Cruises, která chce do několika málo let nabízet cesty na severní pól luxusní vzducholodí. V cíli budou moci pasažéři vystoupit a užít si piknik v ledové pustině, pohodlí jim během letu zajistí sedmičlenná posádka s šéfkuchařem.