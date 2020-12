Londýnský hřbitov Highgate ohrožuje změna klimatu

Vypsali tedy konkurz určený krajinářům, jehož cílem je navrhnout plán, který by hřbitov otevřený v roce 1839 zachránil před klimatickou krizí v nadcházejících desetiletích. „Plán by měl zahrnovat příštích 20 let, kdy bude oteplování klimatu pokračovat,” říká předseda asociace Přátelé hřbitova Martin Adeney.