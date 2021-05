Londýnské královské zahrady se rozzáří oslnivými barvami

Výstava sestává především z fotografií, do nichž jsou do krajiny vsazeny kruhy jasných a pestrých barev. Působí sice fantaskně, ale ve skutečnosti jsou inspirovány barvami, které se v přírodě vyskytují například u různých druhů motýlů či dalšího hmyzu. Expozice Naturally Brilliant Colour (Přirozeně oslnivá barva) se je snažila umělecky přetvořit a napodobit.

„Je velmi složité uměle vytvořit tento typ barev, protože v přírodě fungují specifické buňky, takové malé továrny, které dokážou tyto barvy během minuty přivést k životu. My máme stroje a hledáme tak způsoby, jak chytře napodobit podobné mikrostruktury, aniž by to zabralo příliš mnoho času a stálo hodně peněz,“ vysvětlil vědec a umělec Andrew Parker, jenž je iniciátorem výstavy.

„Mohly by se využít na širokou škálu komerčních produktů, třeba na auta. Znamenalo by to, že by barva nikdy nevybledla, protože neobsahuje pigmenty. Součástí jsou jen transparentní materiály, které opravdu nevyblednou ani za miliony let,“ vysvětlil.