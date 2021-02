Lékaři mu zakázali létat, tak Čech projel Evropu karavanem

„Život je krátký. Uvědomil jsem si to až v nemocnici,“ vzpomíná Mayer na prodělanou embolii plic v roce 2017, která ho dovedla až k myšlence, že procestuje Evropu. „Lékaři mi sdělili, že musím do konce života ředit krev prášky a nemohu létat.“

Chtěl proto lidem ukázat, že to jde i jinak a zdravotní omezení nemusí být při cestování zas tak velkou překážkou. Do mnoha zemí se totiž lze dostat i po zemi.

Zkušenost s obytným vozem pro něj byla prý úplně nová, do té doby měl za sebou jen toulky po USA, Indii, Srí Lance či Thajsku. „Taktéž jsem několikrát stopoval po Evropě, vždy to bylo ale maximálně měsíční dobrodružství. Tak velký projekt jsem realizoval poprvé,“ tvrdí.

„Nevidím žádné výhody v tom, že s cestovní kanceláří odjedu na týden do Egypta, kde nic neuvidím. To se můžu jet válet na Slapy.”

Do budoucna, až to situace umožní, by se Mayer, jenž se nyní věnuje také natáčení cestovatelských podcastů, rád vypravil například na expedici do aljašské divočiny nebo za domorodými kmeny v Africe či do džunglí Jižní Ameriky.