Legendy žijí: Posázavský pacifik a Posázavská stezka slaví narozeniny

Může za to rekonstrukce před pěti lety, při které byly dřevěné pražce nahrazeny betonovými, místo šroubovaných kolejnic se položily svařované, přibyla nová zabezpečovací zařízení i moderní nástupiště. Doba, za kterou vlak urazí pětačtyřicetikilometrovou vzdálenost, se zkrátila o deset až dvanáct minut.

Ale ani po jedenácti letech, co motoráček na trati kopírující tok Sázavy řídí, by neměnil.

Hlavně na jaře a na podzim, kdy se ještě do přírody nehrne tolik výletníků, mu cestu svým muzicírováním zpříjemňují pravověrní trampové, kteří mají u Sázavy tradiční osady. V letní sezoně je pak mezi pasažéry nejvíc Pražanů prchajících z velkoměsta na víkend či dovolenou.

Také pro obyvatele některých sídel na trase je do práce do hlavního města výhodnější cestovat vlakem, protože silnice bývají ucpané.

„Zahrabávání vlastníma rukama do písku na slunci při samé řece uzdravilo již mnoho těžkých pacientů od rheumatismu, hostce, ischias, nervosy a různých jiných nemocí,“ píše se v propagačním materiálu, který je spolu s dalšími artefakty do začátku listopadu k vidění na výstavě Když údolím se řítí Posázavský pacifik v Regionálním muzeu v Jílovém.

V roce 1935 do města o nedělích jezdilo až 15 vlaků. Hotel fungoval do 70. let minulého století a přibližně po stejnou dobu jezdily po trati parní vlaky.