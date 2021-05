Kytara, zpěv i pasové kontroly ve čtyři ráno. Do Chorvatska dorazil z Česka první letošní vlak

Zhruba 400 cestujících vyrazilo vlakem z pražského Hlavního nádraží ve třičtvrtě na pět odpoledne. „Máme naplněné asi tři čtvrtiny kapacity tohoto prvního spoje. Část vlaku, která jede do Splitu, je naplněna, část jedoucí do Rijeky, má ještě volná místa,“ říká mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Pro vstup do Chorvatska si museli všichni cestující opatřit potvrzení o negativním výsledku testu či potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci covid-19. Zapotřebí bylo také vyplnit formulář na stránkách Enter Croatia, ve kterém každý pasažér zadal základní údaje a nahrál elektronické potvrzení prokazující jeho zdraví.

Jako výjezdní doložky

„Je to zvláštní doba, přirovnal bych to k tomu, když jsme za totality vyplňovali výjezdní doložky, tady zase testy a formuláře. Je to zajímavá zkušenost, jednou o tom budu vyprávět,” říká s úsměvem cestující, který jede vlakem do Rijeky.

První den cesty se obešel bez komplikací, většina cestujících si našla program v podobě sledování filmů, hraní společenských a karetních her, nebo občerstvení. „Jedeme z Prahy do Splitu, tenhle rok je to první dovolená. Piv tady mají prý dost, takže zatím dobrý,“ říká s úsměvem mladý muž, který vyrazil na dovolenou se skupinou přátel z práce.

Do Chorvatska jede vlak přes noc. Spát v něm mohou lidé na standardních polohovacích sedačkách, v kupé či ve spacích vozech, ve kterých jsou pro cestující připravena lůžka. Zatímco ve většině vozů začali cestující kolem desáté večer ulehat k spánku, v některých kupé pokračovala zábava v plném proudu.

„Celou dobu sedíme, hrajeme na kytaru, zpíváme a pijeme,“ říká mladý kluk, který vyrazil do Chorvatska jako člen herpetologické expedice. „Teď jedeme jenom tak s písničkou a myslím, že budeme spát hned. Ale věřím tomu, že tam si odpočineme, nadechneme se a zpátky už to bude propařená cesta,“ říká její další člen.

„Dobrý den, chorvatská policie. Průkaz totožnosti, prosím“

Zatímco přes hranice do Slovenska i Maďarska přejel spoj bez povšimnutí, při přejezdu z Maďarska do Chorvatska čekala cestující pasová kontrola. Na hranice dojel vlak kolem čtvrté ráno, a cestující tak museli celníkům předložit své doklady či pasy značně rozespalí.

„Kontrola byla bez problému. Zatím to vypadá, že nás pustí, snad tedy,“ žertuje kolem půl páté ráno paní, která dosud spala v jedné ze sedaček vozu Standard. „Spal jsem sice jen chvilku, ale vyspal jsem se docela dobře. Věděli jsme, že pasová kontrola bude, to už máte jedno, jestli je ve čtyři nebo v osm,“ myslí si další cestující.

„Já jsem se moc nevyspal, protože jsem si sedl na vrzající sedačku, takže jsem vrzal na celý vagon. Na ten odpočinek to stačí, ale na zpáteční cestu bude lepší si zaplatit to kupé. Je to pro mě ponaučení, abych na příště neškudlil,“ směje se po nočním probuzení cestující.

Celým vlakem prošla kupé po kupé nejprve maďarská policie a následně i ta chorvatská. Prokázání dalších vyplněných formulářů od cestujících ani jedna strana nevyžadovala. „Chorvatsko je sice členský stát Evropské unie, takže se cestující mohou například prokazovat jen občanským průkazem, není ale členem Schengenské zóny, takže tam probíhá standardní kontrola,“ vysvětluje Ondrůj.

Kolem páté hodiny ranní ulehli cestující opět k spánku a vlak pokračoval v jízdě zhruba s hodinovým zpožděním.

Osm vagonů do Rijeky, sedm vagonů do Splitu

Krátce po osmé hodině ranní dorazil vlak do chorvatského Ogulinu. Tam se rozdělil na dvě části. Prvních sedm vagonů pokračovalo v jízdě na jih Chorvatska do Splitu, osm zadních vagonů se odpojilo, dostalo vlastní lokomotivu a vyrazilo směr Rijeka.

Právě odpojení části vozu a pokračování v cestě na jih je oproti minulému roku novinkou, která umožnila přidat další vagony a výrazně navýšit kapacitu spoje. Prodloužením trasy se zároveň stal tento vlakový spoj v době koronaviru nejdelším v Evropě. Jeho trasa dosahuje 1559 kilometrů.

„Loni byly vlaky do Chorvatska velmi úspěšné. Letos očekáváme, že bude zájem ještě větší zhruba o 20-30 procent, a to zejména proto, že se nám podařilo navýšit kapacitu. Zároveň se snažíme o vysokou obsazenost a díky tomu můžeme nabízet nízkou cenu, kdy jsou jízdenky od 490 korun za sedačku a 790 za lůžko,“ vysvětluje majitel RegioJetu Radim Jančura, který se prvním vlakem do Chorvatska vydal též.

Cesta do Rijeky trvá asi 15,5 hodin, do Splitu byla jízda ještě o 5 hodin delší. Kamera Novinek měla spolu s cestujícími namířeno až do vzdálenějšího Splitu. Vlak tam dorazil bez komplikací přesně na čas, tedy ve 13:45.