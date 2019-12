Jak se nechat spláchnout vlnou a přitom zůstat suší

Tohle není žádné statické muzeum, kde kamerami střežené obrazy nehybně visí na stěnách. Hýbe se zde téměř vše. Umělecké projekce se „procházejí“ nejen výstavním sálem, ale často zabrousí i do toho vedlejšího.

Tady jste ve světě, kde není jasné, co je skutečnost, a co zrcadlená iluze. Možná si říkáte, že v tom případě stačí zaskočit do zrcadlového bludiště na Petřín. Tam možná občas pochybujete, zda se dát vpravo, nebo vlevo. V teamLab Borderless si ale díky světelným efektům chvílemi nebude jistí ani tím, kde je nahoru, a kde dolů.