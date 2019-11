Kokotské rybníky lákají nejen romantiky

Při pohledu do mapy to vypadá, že pramen Čůráček nebo vrch Kokotsko jsou výplody recesistů, kteří chtějí do oblasti přilákat výletníky, zejména pubertální hochy. Jenže jak informují panely postavené podél trasy, obskurní označení mají svůj původ v dávné minulosti. Stezka začíná i končí nedaleko koupaliště v osadě Nová Huť, která je součástí obce Dýšina zmiňované už v roce 1242. Nálezy pohřebních mohyl z doby bronzové však napovídají, že oblast byla osídlena už mnohem dříve.