Karanténu praktikovali už v minulosti. Cizí nebyla muslimům ani Benátčanům

Zpočátku je do ní zavírali na měsíc, pak přidali ještě deset dní. Do čtyřiceti dnů člověk buď zemřel, nebo byl prokazatelně zdravý. Zdravotní izolaci se začalo podle její délky říkat karanténa (italsky quaranta znamená čtyřicet).

Izolaci nemocných praktikovali už muslimové. Jejich středověké státy zavíraly do izolace mnohé z těch, kteří se vraceli z náboženské pouti do Mekky. Přesuny stovek tisíc lidí byly ideálním prostředím pro šíření chorob. V Orientu obyvatelstvo podle evropských cestovatelů „postrádalo základní smysl pro hygienu“. Plavidla, která odtud do Evropy připlouvala, s sebou proto přinášela nebezpečí v podobě nakažlivých nemocí, proti nimž tehdy nebylo obrany.