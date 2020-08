Kam jít o tropickém víkendu k vodě? Biotopy, zatopené pískovny i čistá jezera

Koupaliště chátralo od 80. let a developer zde chtěl vybudovat nové byty, až před několika lety pozemek odkoupila zpět městská část a po rekonstrukci jej otevřela. Celodenní koupání v jezeře přijde dospělého na 130 korun, děti ve věku 1–15 let 100 korun. Nižší ceny nabízí odpolední vstupné pro návštěvníky po 15. hodině.

Přirodní biotop Kotynka v Dobřanech u Plzně je součástí areálu stvořeného pro odpočinkový den. Vedle koupaliště s dětským brouzdalištěm zde najdete i dětské hřiště, posilovací stroje a malou půjčovnu knih. Zpoplatněno je jen samotné koupání, v hlavní sezoně od června do srpna za celý den dospělí platí 100 korun, děti 7–15 let 50 korun, levnější vstup je v září.

Na Vysočině necelých 20 km jihozápadně od Jihlavy se v obci Třešť nachází koupaliště Malvíny. Nabízí část pro plavce i mělčí pro neplavce a brouzdaliště. Základní vstupné na celý den činí 70 korun pro dospělého, 35 korun pro dítě do 15 let, předškolní děti v doprovodu dospělého vstupují zdarma.

Koupaliště najdete na jihu moravské metropole v blízkosti toku řeky Svratky. Zdejší biotop nabízí jednu lagunu rozdělenou na plaveckou a neplaveckou část o celkové rozloze 1260 m², k tomu i dětské brouzdaliště. Dospělí za den strávený zde platí 120 korun, mládež ve věku 6–15 let 60 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma.