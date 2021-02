Jezero Most se letos dočká nového zázemí pro návštěvníky

Palivový kombinát Ústí (PKÚ), který je správcem jezera, plánuje dotažení přípojek kanalizace, vody a elektřiny od kruhových objezdů na jižních svazích do prostoru nynější vrátnice.

Zatímco v případě jezera Milada nedaleko Ústí nad Labem vzniká architektonická studie k podobě jeho okolí, pro jezero Most vznikne pouze územní studie pro oblast jižních svahů. „Na jejím základě dojde k vymezení jednotlivých ploch vhodných pro různé využití,“ uvedla Volfová.

Okolo jezera Most byly loni vybudovány pláže pro rekreaci. Na nich návštěvníci najdou nejen převlékárny, ale i různé sportovní vybavení, jako například stoly pro stolní tenis, tři hřiště na plážový volejbal či prozatímní sociální zařízení (TOI TOI). Budování kompletního zázemí bude tedy pokračovat letos.

„Chceme, aby se do lokality u jezera Most vrátil život,“ deklaroval před časem primátor města Jan Paparega (Pro Most) a připomněl, že PKÚ plánuje u jezera také vybudovat kemp s potřebným zázemím.