Jeskyně Výpustek má opět utajovanou továrnu

Tím, že je obraz promítán na plátno, je pohled na postavy u soustruhů a na jejich dozorce v uniformách jakoby zastřený mlhou. O to více vzniká dojem, že se návštěvník dívá přes opar do minulosti.

Výroba byla zahájena v roce 1943 a ustala necelý měsíc před koncem války v roce 1945. Umístěna byla do jeskyně, aby Němci zajistili její naprosté utajení. Obávali se totiž, že by provoz, umístěný v klasické továrně, mohl být zničen při leteckých náletech spojenců. Podobnou výrobu chtěli vytvořit i v dalších jeskyních v krasu, například v Býčí skále.

Výpustek je v mnoha ohledech doslova světovou raritou. Původně se jí říkalo Dračí jeskyně, a to kvůli velkému množství nalezených kostí. Nešlo ale o kosti draků a zvířat z jejich jídelníčku, ale o kostry stovek pravěkých jeskynních medvědů. Prvorepubliková armáda měla ve Výpustku muniční sklad, nacisté si v ní zřídili továrnu a československá armáda v ní za komunismu postavila 200 metrů dlouhý protiatomový kryt pro své velení. V případě třetí světové války z ní měly být řízeny vojenské operace na povrchu.

Jeskyně je tak obrovská, že do její zadní části, tedy do míst za krytem, který zvenku není vidět, lze najet s autobusy a nákladními auty. V případě atomového útoku je Výpustek schopen pojmout asi 5000 lidí. Spodní části nebyly dosud prozkoumány. Hovoří se o tom, že ukrývají obří podzemní jezero. Někde u něj by prý mohly být kosterní pozůstatky po čtrnáctičlenné turistické výpravě z Olomouce, která ve Výpustku zmizela v devatenáctém století.