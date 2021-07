Jedna z nejstarších slovinských horských chat má české srdce

Je to především zásluha rodiny Karničarových, kde se správcovství předává z generace na generaci posledních sto let. Od roku 2015 žezlo třímá Karmen Karničarová, která během léta chatu provozuje. Od července do září je otevřeno denně, v květnu a červnu jen o víkendech a od října do dubna je zavřeno úplně.