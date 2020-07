Jeden ostrov, jeden resort. Maledivy se otevírají světu bez obav z koronaviru

Od středy 15. července mohou na souostroví Maledivy v Indickém oceánu přicestovat turisté z celého světa, včetně zemí jako USA či Velká Británie, aniž by po příjezdu museli do karantény nebo předkládali negativní test. Geografie totiž souostroví umožňuje vytvořit bezpečné prostředí, aniž by se v případě výskytu koronaviru musela celá země opět uzavřít.