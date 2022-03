Jako před pandemií. Návraty z EU do Česka jsou bez omezení

Od páteční půlnoci se změnila pravidla pro návrat českých občanů do vlasti. Při cestách z Evropské unie již neplatí žádná omezení a situace se vrací do doby před pandemií. Znamená to, že se již nevyžaduje potvrzení o očkování či testy, není ani nutné vyplnit příjezdový formulář. Na svých stránkách o tom informuje ministerstvo zahraničí.