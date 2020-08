Jak na dokonalý den na Maltě? Postačí vám auto a 50 euro

Je to staré známé cestovatelské pořekadlo - nejhezčí fotky pořídíte v době, kdy ostatním teprve zvoní budíček na snídani. Neváhejte a přivstaňte si. Zejména v létě jsou totiž rána tou nejlepší možnou dobou nejen na procházky po městech, ale třeba i na koupání. K tomu, abyste za den stihli vidět to nejzajímavější z Malty, budete potřebovat automobil a padesátieurovku v kapse. Dopřejete si totiž pravou esenci ostrova v koncentrované dávce. Jasně, pokud nejste blázni, rozložíte si to třeba na prodloužený víkend. Ale proč si jednou nezkusit, že je něco takového možné?