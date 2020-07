Tiché město už asi nikdy nebude tišší

Příjemné bylo, že jsem nakonec sehnal ubytování v krásném malém butikovém hotelu kousek od brány do Mdiny za peníz, za který by mě v loňském roce možná ani nepozdravili na recepci.

Některá ubytovací zařízení totiž výrazně zlevnila, aby se tak pokusila co nejvíce naplnit své ubytovací kapacity. Když se tak rozhodnete pro Maltu na poslední chvíli, budete příjemně překvapeni.

Jen musíte dát pozor na otvírací doby, které jsou v mnoha případech o něco kratší, než se dozvíte z oficiálních zdrojů na internetu, jen se to tam nikdo nenamáhal změnit. Všichni jako by věřili, že jde jen o krátkodobé změny, které nestojí za větší úsilí.

Z vyhlídky se podíváte směrem do poněkud strohé maltské krajiny a poté pravděpodobně nevydržíte nezamířit do dominanty města, katedrály sv. Pavla. Ta byla založena už ve 12. století, ale po silném zemětřesení v roce 1693 byla na přelomu 17. a 18. století přestavěna do dnešní barokní podoby, která je patrná i přes hradby na kilometry daleko.