Itálie opětovně přivítá turisty od poloviny května

„Během čekání na Evropský certifikát představíme vlastní zelený pas, který lidem umožní cestovat mezi regiony, bude fungovat už od poloviny května. Nebudeme tak muset čekat na evropské osvědčení do června,“ cituje agentura Reuters italského premiéra. „Turisté mohou mít naši verzi pasu už v půlce května, takže je na čase, abyste si zamluvili dovolenou v Itálii,“ doplnil Draghi.

Zatím ovšem nejsou známé žádné další konkrétní požadavky. Takzvané zelené pasy mají obvykle umožnit vstup do země plně naočkovaným turistům, řada států ovšem jako alternativu uvádí také negativní testy. Dá se tudíž předpokládat, že pro příjezd do Itálie by měl rovněž postačit pouze test, ať už PCR, či antigenní.