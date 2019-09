Irskou hospůdku navštěvují lidé z celého světa. Je zřejmě tou vůbec nejstarší

„Jako byste vstoupili do magického světa, kde můžete volně konverzovat, s kým se vám jen zlíbí,“ tvrdí autor knihy o historii irských pubů Kevin Martin. „Něco takového se vám podle mě nenaskytne v každé hospodě či kavárně, je to téměř unikátní pro irské puby,“ dodává.

Hospůdka vyrostla u řeky Shannon, v místech, kde šla snadno přebrodit. Stala se pro poutníky jakýmsi záchytným bodem. Později v její blízkosti vyrostl most a ve 12. století také hrad v normanském slohu. „Lidé museli běžně obcházet celé jezero (Lough Ree), ale stavitelé umístili pub na strategické místo a navedli návštěvníky přes brod,“ tvrdí místní historik Timmy Donovan.

Irské národní muzeum dostalo na přezkoumání také důkazy, které by měly potvrdit, že je hospůdka zároveň tou nejstarší na světě — celý proces by měl zabrat čtyři roky. Z dosavadních šetření ale vyplývá, že na planetě neexistuje žádný jiný podnik, který by nepřetržitě fungoval tak dlouho. Všechny tituly dělají z baru turistickou atrakci, ale podle Martina jde také o skvělou hospodu.