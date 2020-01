Husky safari nabývá na popularitě. Blahobyt zvířat jde ale někdy stranou

Jednou z firem je Bearhill Husky se sídlem v Rovaniemi. Provozovatel tvrdí, že myslí na udržitelný turismus, což znamená i ohleduplné chování ke zvířatům. Kromě prostorných kotců pro psy se drží pravidla, že se starší a méně výkonní huskyové neutrácejí, ale najde se pro ně nový domov. „Když psy jenom bezmyšlenkovitě množíte, abyste z toho měli větší zisk, je to neetické,“ myslí si spolumajitel Bearhill Husky Valentijn Beets.

Zároveň se obává, aby rostoucí počet turistů v regionu negativně neovlivnil společnosti, a zejména psy, kteří odvádějí všechnu těžkou práci. „Bojím se, že spousta lidí nepromýšlí věci dopředu. Pokud návštěvnický boom jednou pomine, bude spousta psů, pro než nebude práce a budou jen finanční přítěží. Mám strach, co s nimi bude,“ dodal Beets.

„Je to důležitá součást. Když se řekne Laponsko, asociujeme si ho právě se zvířaty, huskymi nebo soby. Jde o jeden z hlavních důvodů, proč lidé Laponsko navštěvují,“ řekl Jose-Carlos Garcia-Rosell z University of Lapland a člen Animal Tourism Finland.

Pokud se člověk rozhoduje, zda podnikne nějaké aktivity se zvířaty, neměl by přemýšlet jen o tom, jak s nimi provozovatel zachází. V případě huskych by se měl třeba vydat i na velký okruh a vyhnout se kratším jízdám. „Ty nejsou pro zvířata příliš stimulující, protože běhají stále dokola. A husky potřebují stimul,“ tvrdí Garcia-Rosell. Dodává, že takto by měli být šťastnější turisté, ale i psi.