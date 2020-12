Horské hotely otevřely jen na kopcích

Podle ní mohlo mít nucené uzavření hřebenových bud fatální důsledky. „O víkendu k nám dorazila vyčerpaná rodinka s dvěma promrzlými dětmi okolo tří let. Nedovedu si představit, co by se dělo, kdyby bouda byla nadále kvůli covidu zavřená a prázdná,“ popsala Sovová.

„Dnes je opět navařeno a jenom se děsíme, jestli, jak vyhrožoval v pondělí ministr Karel Havlíček, nám to zase nezavřou. To by byla katastrofa,“ prohlásila s nadsázkou Sovová. Pivo Paroháč vařené z vody z Úpského rašeliniště na Luční boudě nelze kvůli složité dopravě vozit do údolí.