Helfštýn čeká letos otevření paláce, zatím s omezením

Had tuto sezonu poprvé otevře své brány v sobotu 7. března. „Začátek sezony bude, doufám, pozvolný. V březnu otvíráme jen o víkendech a v dubnu zůstaneme u omezeného módu od čtvrtka do neděle, aby mohli stavaři finišovat. Od května už počítáme s návratem k běžnému režimu, to znamená denně mimo pondělí,” řekl Lauro. Zhotovitel stavby podle něj avizoval, že práce budou hotové do konce června. „Takže v letních měsících už bychom rádi znovu zpřístupnili i palácové torzo,” doplnil kastelán.