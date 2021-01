Faraonovu hrobku obestírají záhady. Její objevitelé měli zemřít na kletbu

Na konci schodiště je vstup do dvou místností, které jsou přístupné jen velmi omezenému počtu návštěvníků. V té první leží už tři a půl tisíce let protagonista tohoto příběhu. Nevelký scvrklý mužík s hnědou vysušenou pokožkou, v dřevěné rakvi, tvář pod slavnostní maskou, zakrytý až po bradu bílou přikrývkou, zpod níž mu na druhém konci koukají nohy. To je dnešní podoba Tutanchamona, někdejšího vládce veliké a vyspělé říše.

Mumie byla mnohokrát zkoumána skupinami odborníků z Egypta i ze zahraničí, ale nikdy neopustila podzemí, do něhož ji v roce 1323 před naším letopočtem uložili.

V cizím hrobě

Tutanchamonova hrobka je v porovnání s jinými, které byly (pohříchu již prázdné) v Údolí králů nalezeny, docela malá. Dvě ze čtyř místností jsou přístupné návštěvníkům, ale i kdyby se zpřístupnily všechny, moc by to nepomohlo. Egyptologové mají logické vysvětlení. Faraon se z tohoto světa odebral nečekaně a příliš mlád. Jeho vlastní hrobka (pořizovala se pro budoucího nebožtíka obvykle za jeho života a podle jeho pokynů) nebyla ani zdaleka dokončena, a tak mumii šoupli do té již hotové, která původně měla patřit někomu méně významnému.

Jak tak Tutanchamona kvapně pohřbívali, aniž měli čas všechno náležitě nachystat, byly v hrobce i předměty, které podle nápisů patřily jiným budoucím nebožtíkům. Aby Tutanchamon na onom světě nestrádal, sehnali narychlo náležitou pohřební výbavu a dali ji do hrobky, v níž ho uložili.

Nález v pustině

Údolí králů na západním břehu Nilu, nedaleko dnešního Luxoru, je vyprahlá pustina, v níž nenajdete ani snítku zeleně a kde i v zimě dosahuje teplota třiceti stupňů. Šedivé prašné kopce a mezi nimi široké kaňony, v jejichž svazích je vydlabáno několik desítek větších i menších hrobek, do nichž staří Egypťané pohřbívali své panovníky. Mnohé byly nalezeny již před několika stovkami let. Poklady v nich uložené spolu s nebožtíky dávno zmizely.

V Údolí králů na západním břehu Nilu je pohřebiště faraonů a velmožů. Foto: Profimedia.cz

Začátkem minulého století začal v oněch místech bádat Howard Carter. Věděl přesně, co hledá, ale trvalo mu osm let, než narazil pod vrstvou skalní sutě na schody ve skále, které vedly k zapečetěným dveřím. Stalo se to v pravý čas, neboť jeho mecenáši Georgi Herbertovi, hraběti z Carnarvonu, začala docházet trpělivost a možná i peníze.

To se stalo již zmíněného 4. listopadu 1922, ale Carter musel čekat dvacet dnů, neboť lord z Carnarvonu si vymínil, že u případného nálezu chce být přítomen. V prvních hodinách a dnech se v duších obou mužů střídaly chvíle nadšení a zklamání, ale jak postupně a opatrně pronikali do nitra hrobky, nadšení zcela převládlo.

Pohřební výbavu sice nebylo s čím srovnávat, ale byla ohromná. Množství zlata šperků, zbraně, lovecký vůz, předměty denní potřeby, připravené pro další život v záhrobí, truhly, vázy, lehátka, ale i sochy a sošky samotného faraona, posvátných zvířat i sochy zpodobňující bohy. To všechno bylo pečlivě oprášeno, popsáno, vyfoceno a zabaleno.

Na samotného Tutanchamona narazil Carter teprve po více než třech letech. Jedna ve druhé byly uloženy rakve a v té poslední, vyrobené ze zlata, byla faraonova mumie obalená pruhem látky v několika vrstvách. Její obličej a hruď zakrývala zlatá maska, umělecké dílo nedozírné hodnoty.

Dnes je v hrobce pouze nebožtík, všechno ostatní (soupis čítal na pět tisíc předmětů) je buď v Egyptském muzeu v Káhiře, nebo v muzeích a v soukromých sbírkách po světě.

Dítě na trůně

Tutanchamonovi bylo osm nebo devět let a už byl ženatý, když se po smrti svého otce stal faraonem. Jeho otec Achnaton způsobil v tehdejší společnosti pozdvižení, když zrušil dosavadní božstva v čele s Amonem a nahradil je všechna jediným bohem — Atonem. Za Tutanchamona vládli jeho rádci, mocní mužové tehdejší doby. Jedním byl vysoký hodnostář jménem Aje a druhým generál Haremheb. Spolu s kněžími zavrhli Atona a vrátili se ke starým pořádkům.

Maska v hrobce je replika. Skutečnou mají v muzeu v Káhiře. Foto: Profimedia.cz

Tutanchamon zemřel ve věku osmnácti až dvaceti let. Za tu dobu se nestihl ničím proslavit a nebýt Carterova objevu, zůstala by po něm v dějepise starověkého Egypta jen zmínka. Díky mimořádným okolnostem však jsou jeho život a smrt probírány ze všech stran. Zejména předčasná smrt a její příčiny jsou předmětem mnoha spekulací.

Většina egyptologů, mezi nimi i český vědec Jaromír Málek, který desítky let působil v Griffith Institute v Oxfordu a právě životem Tutanchamona se podrobně zabýval, se kloní k tomu, že faraon zemřel v důsledku infekce, která se mu dostala do otevřené rány poté, co si při pádu z loveckého vozu zlomil nohu.

Méně střízlivá, ale o to lákavější, je teorie spiknutí, při němž byl faraon zavražděn. Svědčí prý o tom krevní výron v dutině lebeční. Poslední výzkumy, které provedli egyptští vědci, zase prý prokázaly úmrtí na malárii.

Faraonova kletba

Nejoblíbenějším tématem, které souvisí s objevením Tutanchamonovy hrobky, je faraonova kletba. Tak jako není dodnes jednoznačně vysvětlena jeho smrt, zůstávají záhadou četná úmrtí těch, kteří se první fáze odkrývání hrobky zúčastnili.

Lord Herbert z Carnarvonu zemřel v dubnu 1923. Do ranky při holení se údajně dostala infekce, s níž se jeho tělo ani za pomoci lékařů v hlavním městě, kam byl převezen, nevypořádalo. V září téhož roku zemřel Carnarvonův mladší bratr Aurby. Záhy po něm následoval Carnarvonův tajemník Richard Bettel. Mluví se v této souvislosti také o smrtících bakteriích, jedech, jimiž byly napuštěny stěny hrobky, či o vražedných plísních.

Jiní přežili

Výběr ale může být zaměřen i opačným směrem. Sám Carter zemřel sice v pouhých 64 letech, ale teprve v roce 1939. Fotograf, který zdokumentoval všechny detaily hrobky a předmětů v ní, Harry Burton, zemřel o rok později. Carnarvonova dcera Evelyn, která také do hrobky vstoupila, zemřela v požehnaném věku v roce 1980. Lékař, který jako první „vybalené“ tělo faraona ohledal, se dožil 87 let. Faraon je ve volbě svých obětí zřejmě poněkud vybíravý.