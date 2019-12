Elektroletadlo pro komerční účely má za sebou první let

Výhody elektroletadel samozřejmě tkví v nulových emisích, ale také nižších operačních nákladech. Ukázalo se však, že postavit takový stroj je mnohem větší konstruktérskou výzvou než v případě elektromobilů. Množství energie potřebné k vzletu totiž vyžaduje velké baterie a motor, s nimiž je ale zase obtížnější dostat stroj do vzduchu.

Společnost MagniX kýženého výsledku nakonec dosáhla tak, že vybavila 62 let starý hydroplán elektromotorem s výkonem 750 koní. Harbour Air chce takto upravit více letadel, ideálně chce zelektrizovat celou svou flotilu více než čtyřiceti hydroplánů, což může zabrat až dva roky.

Výzvou je také prodloužit výdrž baterie, a tedy i délku letu. Aktuálně je limitem asi 160 kilometrů, po nich je třeba baterie znovu nabít. „Rozsah teď není nejlepší, ale na zahájení revoluce to stačí,“ řekl agentuře AFP šéf MagniX Roei Ganzarski. „Jestli jsou lidé ochotní řídit hodinu do práce, tak proč do práce patnáct minut neletět?“