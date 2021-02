Dovolená v Dubaji v době covidové? Závan normálního života

V rámci dovolené v Dubaji je aktuálně nutné podstoupit celkem čtyři testy. Jeden PCR test před odletem, nesmí být starší než 72 hodin. Druhý zdarma dělají na letišti po příletu do destinace. Aktuální cestovatelský semafor českého ministerstva zahraničí pak ukládá povinnost nechat si udělat PCR test ještě před návratem do Česka. Jelikož se Spojené arabské emiráty aktuálně řadí do kategorie vysoce rizikových zemí, mají lidé po návratu povinnost podstoupit pětidenní karanténu, a poté další PCR test. Po dobu 10 dnů musejí také všude mimo domov nosit ideálně respirátor či jednorázovou chirurgickou roušku.