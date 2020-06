Dovolená letecky? Pražské letiště obnovuje linky do 55 destinací

Lidé budou moci létat do Dublinu, Edinburghu či Londýna, ale i do španělských měst, jako jsou Barcelona, Madrid či Malaga. Již od června bude rovněž obnovena linka z Prahy do Říma, v srpnu se pak mohou cestující vypravit do italské Pisy.

Ani Francie už není nedostupná. Do Paříže v současnosti létají Air France a České aerolinie, které patří do skupiny Smartwings. Ta provozuje dále linky do Amsterdamu, Bukurešti, Frankfurtu nad Mohanem a Stockholmu. Od poloviny června pak obnoví spoje do Budapešti a islandského Keflavíku, 22. června do Kyjeva a na začátku července do Oděsy. Od 25. června začnou ČSA po více než půl roce létat do Londýna.