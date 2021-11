Do slavné thajské zátoky se po třech letech vrátí turisté

Nově nebudou moci lodě vplout přímo do zátoky, cestující budou muset vystoupit na druhé straně ostrůvku. V jednu chvíli bude limitován počet plavidel, ale i turistů — těch má být maximálně 300 v daném časovém slotu, píše server CNN. Je to výrazný rozdíl. V roce 2018 totiž lokalitu navštěvovalo v průměru až pět tisíc lidí denně. Nová otevírací doba pak bude stanovena od 10 do 16 hodin.