Do pražského vojenského muzea příští rok

„S nadsázkou se dá říct, že naši stavbaři to vzali skutečně od podlahy. Stavební část zahrnuje rekonstrukci celé budovy včetně vybudování nových prostor, které vzniknou mimo jiné zastřešením původně otevřené dvorany,“ líčí Koch.

Nově koncipovaný bude i vchod do expozic. Povede z boku hlavního schodiště, projektanti ho umístili do podzemí, odkud návštěvníci zamíří do sálů. Přibudou přednáškové sály.