Do nejrychleji oteplujícího se místa na světě se může přistěhovat každý

Až do roku 1920 ostrovům nikdo nepanoval, ale jako dozvuk první světové války byla podepsána devíti zeměmi dohoda, která Norsku garantovala suverenitu nad Špicberky. Do dnešního dne se pod ni podepsalo už 46 zemí. Smlouva zaručuje, že toto teritorium nemůže být využíváno k vojenským účelům a Norsko je odpovědné za ochranu tamějšího životního prostředí.

Nejunikátnější součástí této úmluvy je však klauzule, která zaručuje, že na Špicberkách nebude žádný rozdíl v chování se vůči Norům a občanům všech ostatních zemí. A když už se tu usadí, je to obvykle v onom hlavním městě Longyearbyen. Na ostrovech existuje pouze 40 kilometrů silnic a mezi jednotlivými obydlenými místy se obvykle dostanete jen lodí v létě nebo na sněžném skútru v zimě. Každý, kdo opouští město, má po ruce střelnou zbraň pro případ, že by na něj zaútočil lední medvěd, kterých je na ostrově více než lidí.

Nicméně navzdory tomu, že Špicberky jsou otevřené všem, kteří by tam chtěli žít, není to zas tak pohodové a praktické místo pro život. Není tam žádná porodnice, a když někdo zemře, jeho tělo musí být letecky nebo lodí dopraveno na norskou pevninu. Od 50. let minulého století je tam totiž pohřbívání zakázáno.