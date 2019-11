Do čistírny v pražské Bubenči jsme vstoupili komínem

Před prohlídkou jsme navíc dostali lákavou nabídku: vylézt na místní komín vysoký třicet metrů a do prostorů čistírny se slanit jeho vnitřkem. V dobách, kdy se zde čistila odpadní voda, sloužil komín k odvětrávání pachů. Dnes je to turistická atrakce.

„Lezou tu děti od sedmi let i lidé, kterým je přes sedmdesát,“ pokračuje Lepine. „Rekordmanem je voják z povolání, ten komín vylezl za méně než minutu,“ dodává. Tento rekord teď určitě nepadne, říkám si pro sebe před výstupem.

Ještě musíme podepsat, že s fotografem nejsme pod vlivem omamných látek a také nemáme fobii z výšek. A pochopitelně i to, že lezeme na vlastní nebezpečí.

Dostávám sedák, brigádník mě přichycuje na jištění a po žebříku stoupám k prvním příčkám. Pomalu mířím po komíně nahoru a ruce a nohy jako by byly stále těžší. „Měli jsme tu i lezce, kteří se v polovině rozhodli, že raději slezou dolů,“ dozvídám se od místního instruktora Pavla Štědrého, který už čeká nahoře. „Jedna slečna zase vystoupala až nahoru, ale nebyla schopná se ani rozhlédnout po okolí, celou dobu koukala jen na své ruce,“ vzpomíná Pavel. Já nakonec vylézám až nahoru a vychutnávám si výhled z třicetimetrového komína – vidět je zoologická zahrada, žižkovský vysílač, hotel International i Pražský hrad.

Výlez do výšky třiceti metrů

Následně si vyzkouším místní specialitu: Pavel mě spustí na laně vnitřkem komína. „Komín se bude postupně zužovat, tak dávejte pozor na kolena a lokty,“ dodává a pomalu mě pouští do tmy. Na jednom místě si tak můžu otestovat strach z výšek i uzavřených prostor.

Dole se odpoutávám z jištění a čeká mě ještě jedno dobrodružství: prolézt skrze ventilátor, jenž tu dříve odvětrával nepříjemné pachy. Teď už je pochopitelně vypnutý. Protahuji se skrz a připojuji se k prohlídce s průvodcem Vladimírem Řezankou. Ten nás teď provede budovou a přiblíží nám profesi, kterou by zřejmě nikdo z nás dělat nechtěl.

„Budova byla postavená mezi lety 1901 a 1906. V této době vznikl v Praze moderní systém stok a voda z nich přicházela právě sem do čistírny,“ dozvídáme se. Stavbu navrhl anglický inženýr sir William Lindley. „Všimněte si, že i když šlo o technickou stavbu, byla a je krásná,“ ukazuje průvodce. „Podívejte se na krásně oblé tvary, žádná cihla nevyčnívá ven. Třeba tato místnost působí až romanticky, přitom se jednalo o sklad chemikálií a poté kotelnu,“ dává příklad.

„Tady voda protékala mezi ocelovými pruty, kde se zachytily hrubé nečistoty: větve, listí, ale i mrtvá zvířata a nejrůznější tuky. Místní zaměstnanci museli vše vytahovat pomocí jednoduchých nástrojů,“ říká průvodce. „Mělo to jedinou výhodu – pokud náhodou našli ve vodě něco cenného, mohli si to nechat.“

„Odtud se pak přepravoval do nádrží až na Císařský ostrov. Venku ještě můžete vidět zbytky kolejí, na ostrov totiž cestoval ve vozících po úzkokolejné dráze,“ říká náš doprovod.

Před našimi zraky se teď dávají do chodu a zejména malí návštěvníci je pozorují s němým úžasem. „I když byla budova později elektrifikována, pára stále poháněla povodňová čerpadla. Ta zvládla čerpat osm set litrů za vteřinu a díky tomu se tehdy nikdy nestalo, že by se voda dostala do podzemí,“ říká Řezanka.