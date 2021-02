Dánsko se chystá zavést digitální očkovací pasy

Dánsko oznámilo plán na zavedení digitálního očkovacího pasu. Ten by, jak už název napovídá, ukázal, zda je jeho držitel očkován, či nikoli, což by mohlo usnadnit opětovný rozjezd turismu. Předpokládá se, že projekt by mohl být hotov už do tří nebo čtyř měsíců, nejprve zřejmě pro obchodní cesty.