Cyklostezka u Lipna je opět o pár stovek metrů delší

„Nově vybudovaná část cyklostezky, kterou jsme aktuálně dokončili, je 740 metrů dlouhá a čtyři metry široká. Navázala na stávající úsek a vede po břehu jezera přímo do středu obce, kde se mohou turisté napojit na další cyklotrasy,“ uvedla starostka Černé v Pošumaví Irena Pekárková.

Když cyklisté přijedou do Černé, pokochají se výhledem na Lipno, dojedou do středu obce, odkud mohou dále pokračovat a napojit se na stávající úsek cyklotrasy č. 33, ta vede do zdejší osady Muckov.