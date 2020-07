Čína otevřela nový prosklený most. Je opět nejdelší na světě

Prosklený most se klene nad řekou Lien-ťiang a nachází se nedaleko města Lien-čou. Kromě toho, že má sloužit zejména pro pěší, nadšenci do adrenalinových zážitků si budou moci skočit také bungee jumping, projet se na zipline dráze, rekordně dlouhý most se může stát i dějištěm módních přehlídek, při nichž poslouží jako molo.