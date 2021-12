Chystá se další turistická expedice k Titaniku. Lístek vyjde na miliony korun

„Bylo to jako vystřižené z Discovery Channel nebo National Geographic. Velmi neskutečné a úžasné,“ okomentoval jednu z minulých výprav její účastník Aaron Newman. „Je to jeden z mých nejunikátnějších zážitků vůbec. K vraku Titaniku se během 110 let podívalo jen kolem 200 lidí. A už jen samotný ponor do čtyř tisíc metrů je zážitek sám o sobě,“ cituje Newmana Daily Mail.