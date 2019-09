Cestující Ryanairu prošvihli let, protože je prý personál zamkl na schodišti

Zhruba třicítka zákazníků aerolinií Ryanair si stěžuje na postup personálu. Ten je měl na edinburském letišti záměrně uvěznit na schodišti a cestující kvůli tomu prošvihli let do Krakova. Uniknout se jim povedlo až nouzovým východem, do cíle se dostali o pět hodin později, než původně měli, uvedl server Independent.