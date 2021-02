Cestování, nebo sex? Třetina Britů a Američanů by raději někam vyrazila

V průzkumu iniciovaném společností Trivago, do nějž se začátkem ledna zapojily dva tisíce Britů a Američanů, vyšlo rovněž najevo, že jeden z pěti respondentů by se rozešel i se svým partnerem, kdyby měl možnost opět vyrazit na cesty. Čtvrtina oslovených by pak vyměnila všechny své úspory a až polovina Američanů by se vzdala práce, uvádí server USA Today.