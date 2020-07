Cestování, jak jsme jej znali, se už nikdy nevrátí, říká spoluzakladatel Airbnb

Je to poněkud temná předpověď od osoby, jejíž podnikání zasáhl koronavirus v té největší možné míře. Brian Chesky, spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Airbnb, která zprostředkovává pronájmy nemovitostí po celé světě, má za to, že se cestovní ruch do lednové úrovně před začátkem koronavirové epidemie už nikdy nevrátí. Připouští, že současná krize jeho firmě vážně ublížila.