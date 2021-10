Češka vyhledává aktivní sopky. Asi uhodnete, kde jsme ji potkali

Eva Kubelková se do sopek zamilovala v roce 2014, kdy byla na dovolené na italských Liparských ostrovech a měla možnost spatřit sopky Vulcano a Stromboli. Právě druhá jmenovaná je její nejoblíbenější, kterou od té doby navštěvuje každoročně.

„Je to ráj, o kterém nejenom Češi, ale ani Italové neví, že existuje. Přitom je takhle dostupný. Pokud chce člověk vidět aktivní sopku, Stromboli je správnou volbou. Erupce tam probíhá každých 15 minut,“ popisuje milovnice sopek, která se vloni přestěhovala na portugalské Azorské ostrovy, kde rovněž započala stáž na tamním vulkanologickém institutu Ivar.

Kdyby přišla tsunami, už se nikdy neprobudíme

Během posledních sedmi let navštívila zhruba deset až dvacet aktivních sopek, mnohé z nich opakovaně. Erupci zažila kromě zmíněné Itálie například také na Havaji, Réunionu či v Indonésii. Každá sopka se podle ní chová jinak a ze všech míst má velké množství zážitků.

„Ten nejděsivější mám ze sopky Krakatoa v Indonésii. Šli jsme tam spát s vědomím, že pokud by zkolabovala část sopky do oceánu, tak přijde tsunami a my se nikdy neprobudíme,“ vypráví Kubelková.

Nebezpečným situacím se ale snaží vyhýbat. „Člověk musí neustále koukat na data. Na seizmicitu, tedy aktivitu zemětřesení, která indukuje magma, jež se dostává na povrch a na vulkanický tremor. Vždycky s sebou nosím roušku a někdy i helmu, a když vím, že hrozí něco velkého, raději tam vůbec nejedu,“ vysvětluje.

Impresivní podívaná na La Palmě

Erupci sopky Cumbre Vieja na španělském ostrově La Palma, kde jsme se potkali, považuje za jednu z nejimpresivnějších, které dosud viděla. „Protože ji doprovází šílený kontinuální zvuk, který zní, jako kdyby vám u hlavy startovalo letadlo. Člověku to nedá spát, nedá mu to na tu sopku zapomenout, pro lokální obyvatele je to něco nepředstavitelného,“ líčí Kubelková pocity z Kanárských ostrovů.

„Je to něco úplně jiného. V nejvyšším kráteru probíhá erupce strombolského typu, pod ním pak erupce havajského typu s mnohem likvidnější lávou, což je láva, která posunula lávový proud do oceánu. A zároveň jsou tu obrovské exploze, které vytváří šokové vlny. V domech se třásla okna a šel z toho strach, to jsem nikdy nezažila. Tahle erupce má vlastně úplně všechno, nadšenec jako já to hodně ocení,“ dodává.

Nádech hořkosti

Nad návštěvou La Palmy ale hodně váhala, neboť věděla, že erupce bude mít ničivé následky. „Místní jsou úplně v šoku. Nejprve ostrov poznamenala pandemie, pak tady byl velký požár a teď erupce. Lidé vůbec nechápou, co se to děje,“ vysvětluje s odkazem na to, že láva zde už zničila více než 1500 domů, několik desítek kilometrů silnic a desítky hektarů banánových plantáží.

„Sopka se sice ještě nechová úplně stabilně, ale nebezpečné zóny jsou uzavřené, evakuace fungují a lidé víceméně vědí, co dělat. Pokud se člověk vyloženě nebojí, tak není nereálné se sem třeba na dva dny podívat. Na delší dobu ale spíše ne, protože jsou limitovány ubytovací kapacity s ohledem na evakuované obyvatele,“ apeluje Kubelková.

Erupce sopky Cumbre Vieja může trvat ještě týdny

Jak dlouho bude erupce na La Palmě trvat, nikdo neví. „Pozitivní je, že lávový proud postupuje stále stejnou oblastí. Bohužel se ale bude postupně rozšiřovat a vezme s sebou ještě více domů. Kdyby Cumbre Vieja praskla i v jiné části, začalo by to samé v bledě modrém na jiném místě. Bohužel jsou v jižnější části ostrova náznaky na vznik nové fisury (trhliny), nic ale nemůžeme předpovídat. Ta erupce zatím vůbec nezeslabila, takže je pravděpodobné, že tady dalších pár týdnů bude nějaká aktivita ještě probíhat,“ zamýšlí se.