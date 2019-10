Navštivte exoticky znějící místa, aniž byste museli za hranice

„Jsem rodák, a co si pamatuju, vždycky se u nás jedné čtvrti říkalo Berlín,“ povídá Petr Kadavý, místostarosta Rokytnice nad Jizerou, kde až do konce 2. světové války převažovalo německé obyvatelstvo. Na jejím sklonku vyrostlo sídliště s názvem Nový Berlín, jak dokládá i dobová fotografie s popiskem v němčině. „Říká se, že vzniklo pro německé obyvatele, zaměstnance zdejších textilek. Možná pocházeli od Berlína,“ uvažuje místostarosta. „Podle jiné verze sem chtěli v době, kdy byl skutečný Berlín bombardován, někoho lidově řečeno uklidit.“ Tak či onak, jméno německého hlavního města zůstalo součástí horského letoviska.

Známá zahraniční města, celé státy nebo velké zeměpisné oblasti, to vše v Česku najdeme. Některé s přimhouřením oka připomínají své světové vzory, což byl patrně impulz pro jejich pojmenování. Týká se to přírodních oblastí, jako je České Švýcarsko, nebo třeba zatopených lomů Velká a Malá Amerika na Berounsku, které mohou evokovat severoamerické kaňony.

„Je to divné, že jich je tu tolik,“ uznává kronikářka Božena Šetková, „ale lidé mají různá vysvětlení.“ Jako realistické se jeví to, které mi ocitovala z výukové publikace o Rapšachu z pera kantorů zdejší školy: „Možná že vám někdo bude tvrdit, že osady pokřtili ti, kteří se v cizině svou prací domohli peněz a postavení a pak si tady postavili domy. Nevěřte tomu, proč by to dělali? Tyto osady vyrostly zhruba přede dvěma sty lety, kdy celé okolí patřilo pánům z rakouského Heidenreichu. Chtěli své panství zalidnit a zvali sem osadníky z širokého okolí. Aby je spíše nalákali, nazvali nově založené osady jmény velkých světových měst.“