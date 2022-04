Bezděz čeká na novou lanovku, bez níž nemůže fungovat

Už zastaralá nákladní lanovka by se měla ještě letos začít opravovat. „Znamená to, že musíme připravit důkladný harmonogram prací, abychom bez lanovky nezůstali na dlouhou dobu. Takže stará lanovka bude muset odvozit ještě i jednotlivé díly nové lanovky a musí vydržet během nadcházející návštěvnické sezony. Předpokládáme, že příští rok už budeme využívat novou lanovku,“ popsal kastelán z Bezdězu Kamil Seidl.

Jak náročné je hrad zásobovat bez lanovky, si podle něj personál z Bezdězu několikrát nedobrovolně vyzkoušel, když měla současná lanovka porouchanou převodovku. „Všechno jsme nahoru tahali na zádech a nikomu bych to opravdu nepřál zažít,“ říká otevřeně kastelán.

Návštěvnická sezona na Bezdězu začne v sobotu 2. dubna. Hrad usiluje o to, aby od začátku byla zpřístupněná i velká věž hradu, z níž je bezkonkurenční výhled do celého Máchova kraje. „Na ochozu věže ještě probíhají poslední práce. Zbývá nám tam položit dlažbu a opravit cimbuří. Doufáme, že se to stihne,“ zmínil kastelán.