Bez lidí i bez vody. Jeden ze sedmi přírodních divů světa zažívá nebývalé sucho

Vodopády Iguazú, které se řadí mezi sedm přírodních divů světa, osiřely. Turisté, kteří by je chtěli obdivovat, by se v těchto dnech stejně dočkali hořkého zklamání, protože řeka, jež je napájí, je značně vyschlá. Úroveň hladiny je podle agentury Reuters nejnižší za celých 90 let měření.