Benátky takřka bez omezení. Do italského města se vracejí turisté

Benátky se v pondělí probudily do takzvané bílé kategorie. Jsou nově oblastí takřka bez restrikcí a poprvé od října v nich neplatí žádná večerka. Znamená to, že se prodloužila otevírací doba barů či restaurací, které už nemusejí zavírat v jedenáct hodin večer. Není to úleva jen pro místní, ale také pro turisty, kteří se do města začínají vracet.