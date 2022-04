Batoh na záda a kvalitní boty na nohy. Cíl je stejný už od nepaměti

„Opravdu jsem to hrozně potřebovala. Skončila jsem školu, rozešla se s přítelem a nevěděla jsem, co chci dělat. Táta mi řekl, že asi před 30 lety šel v Evropě nějakou pouť. Tak jsem si o tom začala číst a nakonec netrvalo ani měsíc a už jsem kupovala letenku do Madridu,” říká mi 20letá Judy z amerického Phoenixu, která mě předchází malý kousek od ruin kláštera svatého Antonína nedaleko romantické vesnice Castrojeriz. Trochu jsem přidal do kroku, abych se jí aspoň pár set metrů udržel.

Pozůstatky kláštera svatého Antonína Foto: Jakub Kynčl, Novinky

„Z Madridu jsem se do francouzského městečka Saint-Jean-Pied-de-Port, kde Camino Francés (Francouzská cesta) začíná, dostávala asi dva dny. Finančně ale bylo výrazně výhodnější přiletět do stejného místa, ze kterého budu odlétat. Mám i pevné datum odletu zpět. Na pouť jsem si vyhradila přesně čtyři týdny. Pokud neonemocním, zvládnu to. Ale ztratit třeba dva dny, tak bych těch necelých 800 kilometrů nemusela stihnout ujít,” popisuje mladá Američanka nejpopulárnější cestu do Santiaga de Compostela, která začíná, jak už její název napovídá, ve Francii.

Bez peněz ani na pouť nelez

Navzdory tomu, že poutníci ujdou přes čtyři regiony Španělska tak velkou vzdálenost, nikdy se zcela nevzdálí civilizaci natolik, aby nemohli složit hlavu v normálním obydlí. Značnou část cesty poutníci procházejí přes autonomní společenství Kastilie a León, které ve svém nitru ukrývá nemalé množství přírodních a také historických krás. Prochází přes město Burgos, které ukrývá 800 let starou úchvatnou gotickou katedrálu, nebo malebné město León, jehož součástí je další významná gotická katedrála ze stejného období.

Camino Francés Foto: Mapy.cz

Mladí lidé na pouti nejčastěji přespávají v tzv. albergues, což jsou hostely pro poutníky. K dispozici jsou jak sdílené, tak i soukromé pokoje. Nejlevnější postel obvykle ulovíte za pět až osm eur na noc, podmínkou je ale, že se můžete zdržet maximálně jednu noc, abyste místo neblokovali dalším poutníkům. Pro autentický zážitek a více možností seznamování a povídání si s cizími lidmi tam však narazíte na poutníky všech věkových kategorií.

„Je mnoho úrovní komfortu a luxusu, který si můžete dopřát. Můžete jíst v restauracích, spát v penzionech za 60–100 eur na noc a nechávat si každé ráno převést zavazadlo do místa, kam plánujete navečer dojít. Jenže když si sečtete počet dní, které jste na cestě, tak by se vám to řádně prodražilo. Já spím v privátních pokojích v hostelech, což stojí obvykle kolem 12 eur. Žádný luxus, ale spím v klidu. Snídám a obědvám potraviny z obchůdků či farem a večer si dopřeju teplou polévku. Pak obvykle hned usnu,” směje se Američanka, mává mi a skoro poklusem se řítí do dalších kilometrů.

Kostel svatého Martina z Tours z 11. století leží ve vesnici Frómista ve španělské provincii Palencia. I tento kostel leží podél tzv. Francouzské cesty. Foto: Jakub Kynčl, Novinky

Služba převozu zavazadel je užitečná věc, kterou využívá poměrně hodně poutníků. Pokud chcete chodit jen se svým malým denním batůžkem a velkou batožinu mít k dispozici vždy jen v místech, kde přespáváte, vyjde vás to zhruba na 200 eur. Můžeme se stokrát bavit o tom, že jde o takový malý podvůdek a tlumení faktoru bolesti, který je nedílnou součástí poutě. Vaše záda si vám ale za toto rozhodnutí stěžovat jistě nebudou. Polohu své batožiny pak můžete často sledovat i v mobilní aplikaci. Prostě jiná doba.

Výjimečný covidový dvojrok

Jubilejní svatojakubský rok láká do španělského města Santiago de Compostela vždy výrazně více poutníků než jindy. Koná se vždy mnoho společenských akcí, tematických výstav a událostí, které mají člověka nasměrovat blíže víře. Význačný rok poznáte tak, že Jakubové slaví svátek v neděli. Pokud jste právě teď nalistovali letošní červenec a u 25. července vidíte pondělí, neklesejte na mysli.

Snímek odpočívajících poutníků na cestě do Santiago de Compostela z roku 1988. Jubilejní svatojakubský rok to, jen tak mimochodem, nebyl. Foto: Profimedia.cz

Jubilejní svatojakubský rok byl vloni, to ano. Jenže vzhledem k pandemii koronaviru byla tato událost, která se koná 14krát za sto let, o rok prodloužena. Stále tak máte ještě dostatek času koupit si kvalitní boty, rozšlápnout je, naspořit alespoň tisíc eur na to nejzákladnější, požádat o výjimečně dlouhé volno v práci a připravit se na zážitek očišťující tělo nejen duševně, ale i fyzicky. Bez puchýřů na nohou totiž cestu snad ani absolvovat nelze.

Výjimečná náboženská výstava

Pokud na pouť vyrazíte ještě v letošním roce, nebo se prostě jednoduše jen do oblasti regionu Kastilie a León při svých cestách dostanete, nenechte si utéct unikátní výstavu Edades del Hombre 2022. Běžně bych asi člověka neposlal na výstavu náboženského umění, ale v tomto případě jde skutečně o výběr nejlepšího z toho nejlepšího.

K některým dílům se už nikdy nebudete moci nikdy znovu přiblížit natolik, jako na výjimečné výstavě Edades del Hombre. Foto: Jakub Kynčl, Novinky

Vzácná náboženská umělecká díla sesbíraná z celého Španělska jsou k vidění celkem na čtyřech různých místech v městech Carrión de los Condes a Sahagún. Na výstavě je výjimečné mimo jiné i to, že si velkou většinu obrazů, soch a dalších děl můžete prohlédnout z bezprostřední blízkosti. Velkou část z nich i bez obligátních skleněných vitrín, které umí pokazit nejednu působivou fotografii.

Úplné odpuštění čeká za bránou

A proč je vlastně oním cílem cesty Santiago de Compostela? Ve svatý rok vyrážejí lidé k hrobce svatého Jakuba ve zdejší katedrále pro odpuštění všech svých hříchů. Pokud jste tak během pandemie, případně ještě dříve, napáchali nějaké nepěkné věci, máte ještě letos možnost projít tzv. Bránou odpuštění. Nazývá se tak z toho důvodu, že po splnění několika náležitostí se má člověku dostat úplného odpuštění za poklesky v jeho životě.

Otevírání Svaté brány v poslední večer roku 2020. Snad poprvé v historii zůstává brána otevřená po dobou dvou let. Foto: Profimedia.cz