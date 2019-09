Batoh na záda a hurá do přírody. Nepropásněte závěr turistické sezóny

Možná si zrovna říkáte, že na výlet prostě stačí „kecky“ a „ruksak“, do kterého schováte svačinu, ale vězte, že podcenit turistickou výbavu se vám může vymstít. Kulhat několik kilometrů kvůli nevhodné obuvi nebo si z výletu odnést bolavá záda kvůli nepadnoucímu batohu dokáže pořádně zkazit jakýkoli zážitek z cest.

Předně je dobré zvážit, v jakém terénu se budete pohybovat a jaké vzdálenosti byste rádi ušli. Pokud se chystáte na výlety především po českých luzích a hájích, pak můžete sáhnout po klasických turistických botách. Jestliže se chystáte na výšlapy do hor nebo náročnější terén, pak se vyplatí v obchodě pořídit kotníkové turistické boty, které – jak jejich název napovídá – zafixují kotník a chrání nohu lépe před případným zraněním. Mimochodem, ačkoli v obchodě najdete i unisex trekovou obuv, vyplatí se respektovat specifika ženských a mužských chodidel a rozdíly mezi nimi a kupovat buď pánské, nebo dámské turistické boty .

Ačkoli v posledních letech člověk v podstatě vítá každou dešťovou přeháňku, na výletě si ji příliš neužijete. I proto se vyplatí pořídit voděodolnou či nepromokavou obuv, díky které budete mít v suchu alespoň nohy. Tyto vlastnosti zajišťuje především svrchní materiál obuvi v kombinaci se speciální membránou. Nejznámější a nejoblíbenějším typem membrány je goretexová, co se svrchních materiálů týče, máte na výběr nejčastěji mezi syntetickým textilem, kůží a jejich kombinacemi. K obuvi si rovnou pořiďte i vhodné impregnační prostředky, což platí i pro goretex boty.

Obuv se vyplatí vždy vybírat a zkoušet v kamenných obchodech, kde máte možnost se alespoň projít a zjistit případné první „závady“, které by mohly snížit pohodlí boty. Teprve poté můžete vybraný pár pořídit v nabídce některého z internetových obchodů.

Dalším důležitým prvkem výbavy pro výlety a výpravy je samozřejmě kvalitní turistický batoh . Ačkoli je jasné, že při jeho výběru hraje důležitou roli i vizuální stránka, rozhodně by jeho vzhled neměl být hlavním či jediným kritériem. Předně si ujasněte, jakou velikost budete potřebovat – na běžné výlety vám postačí batoh o objemu okolo 30 litrů, nicméně pokud například ponesete na zádech i oblečení a výbavu pro děti, raději sáhněte po větším.

Velmi důležité je u batohu řešení zadní části – batoh by se vám neměl celý „přilepit“ na záda, ale měl by mít „systém odvětrání“, díky němuž se nebudete zbytečně potit. Při nákupu si všímejte i kvalitního zpracování popruhů, u větších batohů pak požadujte i bederní pás, který dokáže při těžším nákladu ulehčit ramenům a páteři.

Možná jste v posledních letech při výpravách také zaznamenali stále více lidí s turistickými holemi. A má to své opodstatnění – nejenže ulehčují chůzi, ale navíc díky nim zapojíte během pohybu celé tělo. Při nákupu si hlídejte jejich délku, ale také hmotnost. Samozřejmě platí, že čím jsou turistické hůlky lehčí, tím lépe. Všímejte si rovněž provedení rukojetí, kromě poutka by vám měly být příjemné a padnout vám do ruky (i z tohoto důvodu se vyplatí vyzkoušet hole v obchodě).