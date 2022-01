Bangkok uzavře ikonické vlakové nádraží. Cestujícím sloužilo přes 100 let

Konec jedné éry. Tak by se dalo označit ukončení drtivé většiny tras z ikonického hlavního nádraží Hua Lamphong v Bangkoku. Cestující se odsud vypravovali do svých cílových destinací více než stovku let, teď by měla majestátní budova sloužit ke komerčním účelům. Proti takovým plánům se však ohrazují někteří obyvatelé thajské metropole, píše BBC.