Americká turistka se ztratila v národním parku. Našli ji po dvou týdnech

Poté se v divočině, jež je plná příkrých a hlubokých pískovcových kaňonů, zřejmě ztratila, protože se do večera nevrátila zpět na výchozí místo, aby odjela zpět ke vstupu do parku.

Holly Suzanne Courtier was found alive in Zion National Park, officials say. https://t.co/mRkfYswHOe

Do pátrání po ženě se zapojilo skutečně množství lidí, včetně rangerů z dalších národních parků. Chambersová v jednu chvíli sama do Zionu odcestovala, aby se matku pokusila najít. O Courtierové řekla, že je zkušená turistka a bojovnice, která by dokázala přežít i více než týden. Nakonec to bylo 12 dní.