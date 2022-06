Aerolinky překlenují propast mezi ekonomickou a obchodní třídou

Jsou to přesně tři týdny, co aerolinky Emirates oznámily vznik nové letové třídy. Premium Economy doposud v nabídce blízkovýchodních aerolinek chyběla. Bar na palubě Airbusu A380, který dříve operoval v Business Class na lince Praha-Dubaj, je v určitých kruzích cestovatelů legendární. A ačkoliv i letenky v základní ekonomické třídě jsou u Emirates považovány za slušný standard, aerolinky oznámily vznik nové mezitřídy, ač zatím jen na omezeném množství letů.

Nový typ kabiny Emirates spouští od 1. srpna 2022, avšak alespoň prozatím se příliš netěšte. Budou totiž v letounech A380 (který aktuálně do Prahy nelétá a jeho návrat na linku s Dubají je stále nejistý), a to ještě jen na určitých linkách. V této chvíli na spojích do Londýna, Paříže, Sydney a koncem roku také do novozélandského města Christchurch.